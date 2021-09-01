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В Ростове парень с девушкой избили и ограбили 14-летнего подростка

В Ростове парень с девушкой избили и ограбили 14-летнего подростка

В Ростове-на-Дону парень с девушкой избили и ограбили 14-летнего мальчика. Инцидент произошел 3 сентября в СНТ «Садовод».

Как сообщает портал DonDay.ru, взрослые парень и девушка подошли к подростку и о чем-то заговорили с ним. Они постоянно оборачивались, и в какой-то момент девушка попыталась вырвать у несовершеннолетнего наушники.

Он дал отпор, но это не устроило незнакомцев, и парень схватил ребенка, прислонил к забору и начал душить. В этот момент его спутница вырвала из рук мальчика наушники. Этого им показалось недостаточно, поэтому перед уходом ребенка еще и избили.

Выяснилось, что подростка зову Александр. После полученных травм его доставили в Областную детскую клиническую больницу.

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