В Ростове «ГАЗель» протаранила автобус № 3

Фото: Скрин.

В Ростове-на-Дону в Нахичевани произошла авария с участием общественного транспорта. Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 15 ноября.По словам очевидцев, водитель «ГАЗели» не уступил дорогу и протаранил автобус № 3 сообщением Лесничество – Главный железнодорожный вокзал. От силы удара у «тройки» разбилось лобовое стекло, а у грузовика помялся капот.К счастью, ни водители, ни пассажиры в ДТП не пострадали. А вот пробка в Нахичевани образовалась знатная. Автомобилистам пришлось объезжать участок, чтобы не стоять в заторах.