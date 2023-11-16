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В Ростове «ГАЗель» протаранила автобус № 3

В Ростове «ГАЗель» протаранила автобус № 3
В Ростове-на-Дону в Нахичевани произошла авария с участием общественного транспорта. Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 15 ноября.

По словам очевидцев, водитель «ГАЗели» не уступил дорогу и протаранил автобус № 3 сообщением Лесничество – Главный железнодорожный вокзал. От силы удара у «тройки» разбилось лобовое стекло, а у грузовика помялся капот.

К счастью, ни водители, ни пассажиры в ДТП не пострадали. А вот пробка в Нахичевани образовалась знатная. Автомобилистам пришлось объезжать участок, чтобы не стоять в заторах.
Фото: Скрин.
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