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В Ростове два человека пострадали в ДТП с иномаркой и автобусом № 43

В Ростове два человека пострадали в ДТП с иномаркой и автобусом № 43
В Ростове автобус № 43 с пассажирами попал в ДТП. Авария случилась утром 3 октября в переулке 1-м Июльском.

По предварительным данным УГИБДД по Ростовской области, женщина за рулем иномарки «Пежо 408» ехала в районе дома № 86/82. На перекрестке она не уступила дорогу и врезалась в автобус № 43, в котором были 10 пассажиров.

От удара в общественном транспорте вылетела дверь, а у иномарки смялась передняя часть. В результате ДТП пострадали 58-летняя водитель и 56-летний пассажир «Пежо».
Фото: УГИБДД.
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