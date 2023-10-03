В Ростове два человека пострадали в ДТП с иномаркой и автобусом № 43

Фото: УГИБДД.

В Ростове автобус № 43 с пассажирами попал в ДТП. Авария случилась утром 3 октября в переулке 1-м Июльском.По предварительным данным УГИБДД по Ростовской области, женщина за рулем иномарки «Пежо 408» ехала в районе дома № 86/82. На перекрестке она не уступила дорогу и врезалась в автобус № 43, в котором были 10 пассажиров.От удара в общественном транспорте вылетела дверь, а у иномарки смялась передняя часть. В результате ДТП пострадали 58-летняя водитель и 56-летний пассажир «Пежо».