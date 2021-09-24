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На трассе в Ростовской области автобус с 38 детьми попал в аварию

На трассе в Ростовской области автобус с 38 детьми попал в аварию
На трассе в Ростовской области произошла авария с участием автобуса с 38 детьми. ДТП случилось около полудня 28 сентября в Аксайском районе.

По информации УГИБДД по Ростовской области, 43-летняя женщина-водитель за рулем «Мерседеса» ехала по автодороге М-4 «Дон». В районе 1 056-го километра она не уступила дорогу автобусу и врезалась в него. От удара иномарку отбросило на отбойник. Автобус и легковушка получили механические повреждения.

В общественном транспорте находились 38 детей и четверо сопровождающих. Воспитанники шахтинской школы танцев направлялись на соревнования. К счастью, дети не пострадали. Их пересадили в другой автобус и отправили на конкурс.

- В результате ДТП водителя «Мерседеса» с травмами доставили в больницу, - добавили в ведомстве.
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