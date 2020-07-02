В Ростове девушка погибла, выпав из окна на 10-м этаже ЖК «Мега»

В Ростове-на-Дону найден труп погибшей 25-летней девушки. Происшествие случилось утром 4 июля в переулке Доломановском.Как сообщает портал DonDay.ru, возле подъезда ЖК «Мега» местные жители нашли труп девушки. Она разбилась, выпав из окна 10-го этажа. Прибывшие врачи констатировали ее смерть.Как выяснилось позже, погибшей оказалась 20-летняя жительница дома. Ее квартира находилась на пятом этаже. Как она оказалась на 10-м и что стало причиной ее гибели, установят специалисты.- По данному факту проводится проверка, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.