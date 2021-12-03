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В Ростове без вести пропал 29-летний парень

В Ростове без вести пропал 29-летний парень
В Ростове-на-Дону пропал без вести 29-летний парень. Виталия Бобовникова разыскивает тетя Светлана Одарченко, сообщает DonDay.ru.

Молодой человек родом из города Торез Донецкой области, но жил в Мариуполе. Около полугода назад он уехал из Украины в Воронеж на заработки, а оттуда – в Ростов, где работал по «шабашкам», жил в одном из хостелов в Первомайском районе.

По словам Светланы, 12 октября его задержали за мелкое хулиганство и доставили в отдел полиции № 6. После этого он перестал выходить на связь.

Если вам что-либо известно о местонахождении и судьбе Виталия Бобовникова, сообщите по телефону: +7-978-663-15-88 (Светлана Одарченко).
Фото: donday.ru
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