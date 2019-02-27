Мужчина погиб во время пожара в Ростове



Во время пожара в Ростове-на-Дону погиб мужчина. Трагедия произошла в ночь на 1 марта в переулке Казахстанском.



Возгорание началось в одноэтажной хозяйственной постройке. Вскоре оно переросло в пожар, пылающий на площади 20 квадратных метров.



- К тушению привлекались четыре спасателя и одна единица техники, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



После ликвидации пожара выяснилось, что во время происшествия в здании погиб мужчина. Его личность, как и причина возгорания, пока остаётся неизвестной.