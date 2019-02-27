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Мужчина погиб во время пожара в Ростове

Мужчина погиб во время пожара в Ростове
Во время пожара в Ростове-на-Дону погиб мужчина. Трагедия произошла в ночь на 1 марта в переулке Казахстанском.

Возгорание началось в одноэтажной хозяйственной постройке. Вскоре оно переросло в пожар, пылающий на площади 20 квадратных метров.

- К тушению привлекались четыре спасателя и одна единица техники, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

После ликвидации пожара выяснилось, что во время происшествия в здании погиб мужчина. Его личность, как и причина возгорания, пока остаётся неизвестной.

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