В Ростове 19-летняя девушка попала под колеса мотоцикла после Дня города



В Ростове мотоциклист сбил 19-летнюю девушку возле ночного клуба и врезался в автомобиль. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Красноармейской 15 сентября около двух часов ночи.



По предварительной информации, 19-летняя дончанка выбежала на дорогу в неустановленном месте, возле ночного клуба «Мед», и угодила под колеса мотоцикла «Кавасаки» под управлением 25-летнего парня. После этого молодой человек столкнулся с автомобилем «Ниссан». По словам очевидцев аварии, у девушки разбита голова, и сломана нога. С травмами ее доставили в медицинское учреждение.



– По факту происшествия проводится проверка, – рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.