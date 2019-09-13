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В Ростове 19-летняя девушка попала под колеса мотоцикла после Дня города

В Ростове 19-летняя девушка попала под колеса мотоцикла после Дня города
В Ростове мотоциклист сбил 19-летнюю девушку возле ночного клуба и врезался в автомобиль. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Красноармейской 15 сентября около двух часов ночи.

По предварительной информации, 19-летняя дончанка выбежала на дорогу в неустановленном месте, возле ночного клуба «Мед», и угодила под колеса мотоцикла «Кавасаки» под управлением 25-летнего парня. После этого молодой человек столкнулся с автомобилем «Ниссан». По словам очевидцев аварии, у девушки разбита голова, и сломана нога. С травмами ее доставили в медицинское учреждение.

– По факту происшествия проводится проверка, – рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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