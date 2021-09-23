В Ростове 11-летний мальчик убегал от собаки и попал под колеса иномарки

В Ростове 11-летний мальчик попал под колеса иномарки, пытаясь убежать от собаки. Происшествие случилось вечером 24 сентября на улице Профинтерна.По данным УГИБДД по Ростовской области, мальчик испугался собаки и выбежал на проезжую часть. В это время мимо проезжал 23-летний парень на иномарке «Тойота Камри». Шофер не успел притормозить и сбил ребенка.- В результате ДТП мальчик получил травмы, - прокомментировали в ведомстве.