В порту Ростова столкнулись два теплохода



В ростовском порту столкнулись два теплохода. ЧП произошло около часа ночи 26 марта.



У берегов Дона произошёл навал теплохода «Дельта» на теплоход «Балт-Флот-14». По предварительным данным, столкновение случилось при маневрировании во время отхода от причала.

- В результате происшествия теплоход «Балт-Флот-14» получил незначительные повреждения, - сообщила помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан. - Установлено, что в результате происшествия никто не пострадал.



В Южном СУТ СК добавили, что розлива нефтепродуктов не обнаружено. Следователи уже осмотрели место происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. По данному факту начата проверка.



