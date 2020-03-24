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В порту Ростова столкнулись два теплохода

В порту Ростова столкнулись два теплохода
В ростовском порту столкнулись два теплохода. ЧП произошло около часа ночи 26 марта.

У берегов Дона произошёл навал теплохода «Дельта» на теплоход «Балт-Флот-14». По предварительным данным, столкновение случилось при маневрировании во время отхода от причала.
- В результате происшествия теплоход «Балт-Флот-14» получил незначительные повреждения, - сообщила помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан. - Установлено, что в результате происшествия никто не пострадал.

В Южном СУТ СК добавили, что розлива нефтепродуктов не обнаружено. Следователи уже осмотрели место происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. По данному факту начата проверка.

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