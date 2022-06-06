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В одном из судов Ростова произошла перестрелка

В одном из судов Ростова произошла перестрелка
В одном из городских судов Ростова произошла перестрелка. Инцидент случился утром 8 июня.

На место прибыли все экстренные службы. Как сообщил DonDay.ru, есть раненые.

Однако пока не ясно, в каком районе города была перестрелка. В региональном ГУ МВД не дают никаких комментариев.
Фото: Rostov.ru.
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