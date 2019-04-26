Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В одном из гаражей Ростова сгорел автомобиль

В одном из гаражей Ростова сгорел автомобиль
Машина сгорела в одном из ростовских гаражей. Пожар произошёл около 19 часов 28 апреля в переулке Таллинском.

Площадь возгорания составила 14 квадратных метров. К тушению привлекались восемь пожарных и две единицы техники. На борьбу с огнём ушло около 15 минут.

- В результате происшествия оказались повреждены гараж и автомобиль, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

К счастью, ни один человек не пострадал. Причину возгорания устанавливают специалисты.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.