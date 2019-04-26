В одном из гаражей Ростова сгорел автомобиль



Машина сгорела в одном из ростовских гаражей. Пожар произошёл около 19 часов 28 апреля в переулке Таллинском.



Площадь возгорания составила 14 квадратных метров. К тушению привлекались восемь пожарных и две единицы техники. На борьбу с огнём ушло около 15 минут.



- В результате происшествия оказались повреждены гараж и автомобиль, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.



К счастью, ни один человек не пострадал. Причину возгорания устанавливают специалисты.