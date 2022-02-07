В Новочеркасске женщина на иномарке сбила пенсионерку и скрылась с места ДТП

Фото: Яндекс.Новости

В Новочеркасске женщина за рулем «Шкоды Фабиа» сбила 64-летнюю пенсионерку и скрылась с места происшествия. ДТП случилось днем 7 февраля на улице Макаренко, 2А.Водитель черной иномарки выезжала задним ходом с территории автомойки, когда рядом с машиной проходила пенсионерка. Пешехода автоледи не заметила и наехала на женщину. При этом она даже не остановилась, чтобы помочь пенсионерке, а просто уехала с места ДТП.На следующий день пострадавшая с травмами обратилась в горбольницу. После осмотра медики решили оставить ее на лечение в стационаре.В отделе ГИБДД МУ МВД России «Новочеркасское» сообщили о поиске свидетелей аварии. Водителя просят явиться в полицию для разбирательств.