В Новочеркасске погиб пенсионер, спускаясь с моста
В Ростовской области погиб пенсионер, оступившись на мосту. Трагический случай произошёл в Новочеркасске на улице Авиаторов.
Утром 10 сентября 66-летний местный житель оступился, спускаясь с железного мостика через теплотрассу. Мужчина упал вниз головой, сообщает DonDay Новочеркасск, и ударился об арматуру. К несчастью, травма головы оказалась смертельной.
Прохожие вызвали пострадавшему «скорую», но прибывшие медики лишь констатировали смерть новочеркассца.