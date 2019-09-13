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В Новочеркасске погиб пенсионер, спускаясь с моста

В Новочеркасске погиб пенсионер, спускаясь с моста
В Ростовской области погиб пенсионер, оступившись на мосту. Трагический случай произошёл в Новочеркасске на улице Авиаторов.

Утром 10 сентября 66-летний местный житель оступился, спускаясь с железного мостика через теплотрассу. Мужчина упал вниз головой, сообщает DonDay Новочеркасск, и ударился об арматуру. К несчастью, травма головы оказалась смертельной.

Прохожие вызвали пострадавшему «скорую», но прибывшие медики лишь констатировали смерть новочеркассца.

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