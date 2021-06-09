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В Новочеркасске мужчина кирпичом проломил голову пенсионерке и обчистил ее

В Новочеркасске мужчина кирпичом проломил голову пенсионерке и обчистил ее
В Новочеркасске мужчина напал на 83-летнюю пенсионерку и отобрал у нее сумку. Происшествие случилось 10 июня.

По словам пострадавшей, неизвестный напал на нее на улицу. Мужчина ударил старушку кирпичом по голове, схватил сумку и убежал. Женщину с травмами доставили в местную БСМП. Вскоре дончанка пришла в полицию с заявлением о разбойном нападении.

Полиция задержала 48-летнего подозреваемого в тот же день. Как выяснилось, мужчина уже имел судимость.

- В отношении предполагаемого преступника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи «Разбой», - прокомментировали в ГУ МВД по Ростовской области.

Пенсионерке вернули похищенную сумку. Подозреваемого оставили под стражей. Если его вину докажут, мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

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