В Новочеркасске мужчина кирпичом проломил голову пенсионерке и обчистил ее

В Новочеркасске мужчина напал на 83-летнюю пенсионерку и отобрал у нее сумку. Происшествие случилось 10 июня.По словам пострадавшей, неизвестный напал на нее на улицу. Мужчина ударил старушку кирпичом по голове, схватил сумку и убежал. Женщину с травмами доставили в местную БСМП. Вскоре дончанка пришла в полицию с заявлением о разбойном нападении.Полиция задержала 48-летнего подозреваемого в тот же день. Как выяснилось, мужчина уже имел судимость.- В отношении предполагаемого преступника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи «Разбой», - прокомментировали в ГУ МВД по Ростовской области.Пенсионерке вернули похищенную сумку. Подозреваемого оставили под стражей. Если его вину докажут, мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.