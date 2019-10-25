В Москве ростовчанка после дня рождения попала в реанимацию с отравлением



Фото: dcms.infox.ru

В Москве с тяжёлым отравлением госпитализирована молодая жительница Ростова. Девушка попала в реанимацию после дня рождения одного из своих друзей.



По предварительным данным, 23-летняя выпускница одного из ростовских вузов не так давно перебралась в столицу. В Москве она устроилась на работу официанткой. 26 октября у одного из соседей по квартире ростовчанки был день рождения. Празднование растянулось на несколько дней. 28 октября после употребления неизвестных веществ пятерым участникам вечеринки стало плохо. К приезду медиков трое из компании были мертвы, сообщает газета «МК». Среди них были именинник, его друг и девушка. Еще одного парня и ростовчанку удалось спасти.



Девушку в тяжёлом состоянии госпитализировали в отделение токсикореанимации. Пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В настоящее время за её жизнь борются врачи.