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В Крыму во время затопления катера пропала уроженка Ростовской области

В Крыму во время затопления катера пропала уроженка Ростовской области
Жительница донского региона пропала при крушении катера в Крыму. Происшествие случилось днем 5 сентября в районе Судака.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Республике Крым, из-за непогоды потерпел крушение пассажирский катер на глубине 20 метров. В это время на борту были 12 пассажиров и два члена экипажа. Только один человек до сих пор не найден.

Оказалось, что в воде при крушении пропала 60-летняя уроженка Ростовской области. Ее затянуло под катер, после чего она исчезла из поля зрения.

В настоящее время поиски приостановили из-за темного времени суток. Они возобновятся утром 6 сентября.

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