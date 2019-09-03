В Крыму во время затопления катера пропала уроженка Ростовской области



Жительница донского региона пропала при крушении катера в Крыму. Происшествие случилось днем 5 сентября в районе Судака.



По данным пресс-службы ГУ МЧС по Республике Крым, из-за непогоды потерпел крушение пассажирский катер на глубине 20 метров. В это время на борту были 12 пассажиров и два члена экипажа. Только один человек до сих пор не найден.



Оказалось, что в воде при крушении пропала 60-летняя уроженка Ростовской области. Ее затянуло под катер, после чего она исчезла из поля зрения.



В настоящее время поиски приостановили из-за темного времени суток. Они возобновятся утром 6 сентября.