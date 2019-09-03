В Крыму обнаружили труп туристки из Ростовской области, пропавшей при крушении катера



Жительницу Ростовской области, пропавшую при крушении катера в Крыму, нашли мёртвой. Тело 60-летней женщины обнаружили около полудня 6 сентября. Труп лежал у берега в одном километре от мыса Толстый, где произошло ЧП. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.



Напомним, 5 сентября примерно в 14 часов катер «Камелот», возивший туристов на морскую прогулку, перевернулся. На борту находились 14 человек, 13 из которых удалось спасти. Дончанка же пропала. Спасатели начали поисковые работы. Увы, живой её найти не удалось.



СУ СК по Республике Крым и городу Севастополю возбудил уголовное дело по факту нарушений правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлёкших по неосторожности смерть человека. Судоводитель задержан и допрошен.