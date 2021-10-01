В Каменске пропала 14-летняя девочка

В Каменске-Шахтинском без вести пропала 14-летняя девочка. Евдокия Юренко ушла из дома в переулке Зеленый Курган, 85А около 18 часов 3 октября и не вернулась.Обеспокоенные родители, не дождавшись ее, обратились в полицию. Как сообщает отдел уголовного розыска муниципального отдела МВД России Каменский, рост школьницы – 150 сантиметров, она худощавая, волосы черные, до пояса. Была одета в бежевое платье до колена.Если вам что-либо известно о местонахождении Евдокии, сообщите по телефону: 8 (86365) 7-28-31 или 7-46-96.