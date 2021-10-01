Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Каменске пропала 14-летняя девочка

В Каменске пропала 14-летняя девочка
В Каменске-Шахтинском без вести пропала 14-летняя девочка. Евдокия Юренко ушла из дома в переулке Зеленый Курган, 85А около 18 часов 3 октября и не вернулась.

Обеспокоенные родители, не дождавшись ее, обратились в полицию. Как сообщает отдел уголовного розыска муниципального отдела МВД России Каменский, рост школьницы – 150 сантиметров, она худощавая, волосы черные, до пояса. Была одета в бежевое платье до колена.

Если вам что-либо известно о местонахождении Евдокии, сообщите по телефону: 8 (86365) 7-28-31 или 7-46-96.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.