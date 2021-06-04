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В исправительную колонию Ростовской области пытались доставить восемь мобильников

В исправительную колонию Ростовской области пытались доставить восемь мобильников


На Дону в исправительную колонию пытались доставить мобильные телефоны. Неудавшийся трюк хотели провести вечером 6 июня в Константиновске.

Как сообщает ГУФСИН России
по Ростовской области, неизвестные кинули через забор исправительного учреждения несколько свёртков. Как позже выяснилось злоумышленники пытались незаконно передать мобильники заключенным.

Однако сотрудники колонии перехватили заветную посылочку. Чем в перспективе лишили работы восьмерых "работников колл-центра". Среди телефонов, кстати, помимо кнопочных, оказались и мобильники марки Самсунг, и даже старенький айфон.

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