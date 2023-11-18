В Гуково под колесами легковушки едва не погибла 12-летняя девочка
В Гуково водитель легковушки сбил ребенка. Происшествие случилось вечером 17 ноября.
По информации УГИБДД по Ростовской области, 63-летний водитель «Лады Весты» двигался по улице Ковалева. В этот момент на проезжую часть вышла 12-летняя девочка. Водитель не успел вовремя притормозить и сбил ребенка.
- В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, - уточнили в ведомстве.