В Гуково под колесами легковушки едва не погибла 12-летняя девочка

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Гуково водитель легковушки сбил ребенка. Происшествие случилось вечером 17 ноября.По информации УГИБДД по Ростовской области, 63-летний водитель «Лады Весты» двигался по улице Ковалева. В этот момент на проезжую часть вышла 12-летняя девочка. Водитель не успел вовремя притормозить и сбил ребенка.- В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, - уточнили в ведомстве.