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В Гуково под колесами легковушки едва не погибла 12-летняя девочка

В Гуково под колесами легковушки едва не погибла 12-летняя девочка
В Гуково водитель легковушки сбил ребенка. Происшествие случилось вечером 17 ноября.

По информации УГИБДД по Ростовской области, 63-летний водитель «Лады Весты» двигался по улице Ковалева. В этот момент на проезжую часть вышла 12-летняя девочка. Водитель не успел вовремя притормозить и сбил ребенка.

- В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, - уточнили в ведомстве.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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