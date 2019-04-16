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В грузовом поезде, следовавшем из Ростовской области, нашли бомбу

В грузовом поезде, следовавшем из Ростовской области, нашли бомбу

В поезде, следовавшем из Ростовской области, обнаружили взрывное устройство. Бомбу нашли во время стоянки грузового состава на станции Лиски в Воронежской области 18 апреля, сообщает Mash.

Свёрток, прикреплённый под вагоном, случайно заметили местные рабочие. Они сразу же позвонили в полицию. На место прибыли взрывотехники Росгвардии. Специалисты осмотрели пакет, в нём оказались боевой детонатор с наполнителем из пластида с оксидом серы. Там же находилась бутылка с горючей смесью, так называемый коктейль Молотова.

Специалисты обезвредили устройство. Сейчас выяснением всех обстоятельств случившегося занимаются сотрудники Федеральной службы безопасности.

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