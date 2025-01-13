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В ДТП под Ростовом погибли двое сотрудников «Желдорреммаша»

В ДТП под Ростовом погибли двое сотрудников «Желдорреммаша»
Появилась информация о том, кто погиб в ДТП под Ростовом. Происшествие случилось 12 января в 19:30.

По информации портала «Батайское время», водитель и пассажиры «Тойоты Короллы» были коллегами. Вечером после смены они ехали домой с завода «Желдорреммаш».

По предварительным данным, на Восточном шоссе в районе ДНТ «Труд» водитель грузовика «Скания» совершал разворот, когда в него на полной скорости врезалась легковушка. От удара обе машины загорелись.

Дмитрий П. и его 49-летняя коллега Алена К., сидевшие на передних сиденьях, погибли. Они скончались до приезда скорой помощи. Двоих других пассажиров удалось вытащить из легковушки. Они получили серьезные травмы и находятся в больнице.
Фото: Батайское время
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