В ДТП под Ростовом погибли двое сотрудников «Желдорреммаша»

Фото: Батайское время

Появилась информация о том, кто погиб в ДТП под Ростовом. Происшествие случилось 12 января в 19:30.По информации портала «Батайское время», водитель и пассажиры «Тойоты Короллы» были коллегами. Вечером после смены они ехали домой с завода «Желдорреммаш».По предварительным данным, на Восточном шоссе в районе ДНТ «Труд» водитель грузовика «Скания» совершал разворот, когда в него на полной скорости врезалась легковушка. От удара обе машины загорелись.Дмитрий П. и его 49-летняя коллега Алена К., сидевшие на передних сиденьях, погибли. Они скончались до приезда скорой помощи. Двоих других пассажиров удалось вытащить из легковушки. Они получили серьезные травмы и находятся в больнице.