В центре Ростова 26-летний автомобилист пострадал в аварии

В центре Ростова-на-Дону 26-летний парень на иномарке пострадал в ДТП. Авария случилась в районе Комсомольской площади ранним утром 6 октября.По предварительным данным, автомобилист за рулем «Хендай Солярис» ехал по проспекту Буденновскому - в сторону Текучева. В районе дома № 101 он не справился с управлением и врезался в столб. У машины разбилось лобовое стекло, а вся передняя часть превратилась в груду металлолома.- В аварии пострадал 26-летний водитель иномарки, - уточнили в УГИБДД по Ростовской области. - Его с травмами доставили в больницу. https://rostov.ru/admin.php?mod=addnews&action=addnews#