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В Батайске в храме на Крещение скончалась пенсионерка

В Батайске в храме на Крещение скончалась пенсионерка
В городе Батайске Ростовской области на Крещение скончалась пенсионерка. Об этом 19 января сообщает газета «Батайское время» со ссылкой на жительницу города, Екатерину.

Местная жительница решила посетить Николо-Матроновский храм около 11:00. Там она услышала сильный плач. Чтобы узнать, что произошло, она подошла поближе. Там сидела женщина, а рядом лежал труп пенсионерки. Вероятно, возле тела горевала родственница.

После случившегося прибыли медики. По данным спецслужб, женщина умерла по естественным причинам.
Фото: Rostov.ru
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