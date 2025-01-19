В Батайске в храме на Крещение скончалась пенсионерка

Фото: Rostov.ru

В городе Батайске Ростовской области на Крещение скончалась пенсионерка. Об этом 19 января сообщает газета «Батайское время» со ссылкой на жительницу города, Екатерину.Местная жительница решила посетить Николо-Матроновский храм около 11:00. Там она услышала сильный плач. Чтобы узнать, что произошло, она подошла поближе. Там сидела женщина, а рядом лежал труп пенсионерки. Вероятно, возле тела горевала родственница.После случившегося прибыли медики. По данным спецслужб, женщина умерла по естественным причинам.