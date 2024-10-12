Пенсионерка, которую сбили в Батайске, скончалась в больнице

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Батайске Ростовской области в больнице скончалась пенсионерка, которую сбили возле ТЦ «Восточный». Информацию об этом 12 октября сообщает издание «Батайское время» со ссылкой на родственников погибшей.Напомним, ДТП случилось 10 октября на улице Тельмана, 2В. 47-летний водитель автомобиля «Рено» ехал по проезжей части. В районе дома № 2В батайчанин шел по нерегулируемому пешеходному переходу. Автомобилист не успел затормозить и сбил пешехода. Очевидцы вызвали «скорую», но батайчанку спасти не удалось.