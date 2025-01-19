Ростовского врача горбольницы №20 уволили после комментария на тему ВИЧ

Фото: ГБУ РО «ГКБ №20».

В Ростове врача горбольницы № 20 уволили после высказывания о ВИЧ в комментариях под постом инфицированного блогера. Ситуацию прокомментировала администрация больницы.Настоящий скандал разгорелся 18 января. Один из местных врачей оставил комментарий под публикацией блогерши из Санкт-Петербурга. Девушка пыталась рассказать, как принять свой диагноз и справиться с ним психологически. Врач спросил у девушки, заразилась ли она в браке или нет. Многие пользователи возмутились от грубого вопроса. Ситуацию прокомментировала и сама девушка.- На данный момент Икиликян А. М. не является сотрудником нашего медицинского учреждения. Искренне уверены, что этика врача наравне с высоким профессионализмом является неотъемлемым качеством сотрудника любого учреждения здравоохранения, - сообщили в администрации ГБУ РО «ГКБ № 20».