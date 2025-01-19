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Ростовского врача горбольницы №20 уволили после комментария на тему ВИЧ

Ростовского врача горбольницы №20 уволили после комментария на тему ВИЧ
В Ростове врача горбольницы № 20 уволили после высказывания о ВИЧ в комментариях под постом инфицированного блогера. Ситуацию прокомментировала администрация больницы.

Настоящий скандал разгорелся 18 января. Один из местных врачей оставил комментарий под публикацией блогерши из Санкт-Петербурга. Девушка пыталась рассказать, как принять свой диагноз и справиться с ним психологически. Врач спросил у девушки, заразилась ли она в браке или нет. Многие пользователи возмутились от грубого вопроса. Ситуацию прокомментировала и сама девушка.

- На данный момент Икиликян А. М. не является сотрудником нашего медицинского учреждения. Искренне уверены, что этика врача наравне с высоким профессионализмом является неотъемлемым качеством сотрудника любого учреждения здравоохранения, - сообщили в администрации ГБУ РО «ГКБ № 20».
Фото: ГБУ РО «ГКБ №20».
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