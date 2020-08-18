В Батайске третьи сутки разыскивают 81-летнего мужчину
В Батайске третьи сутки ищут без вести пропавшего 81-летнего Семена Батыцкого. Пенсионер ушел из дома по адресу улица Томская, 200 около половины седьмого утра 19 августа. Мужчина страдает приобретенным слабоумием (деменция – прим.ред.) и может быть дезориентирован.
Семен Семенович среднего телосложения, рост – 180 сантиметров, седовласый, глаза светло-голубые. В день исчезновения дедушка был одет в темно-синюю ветровку, в кармане которой может быть военный билет, синюю футболку, черные брюки и обут в темно-синие шлепки.
Родные пенсионера рассказали редакции Battime, что пропадает он не впервые. В последний раз искали его не больше суток и обнаружили в поселке Койсуг Азовского района. В последнее время Семен Семенович все время говорил, что хочет вернуться на родину в Казахстан, поэтому дочь батайчанина, имея в виду его проблемы со здоровьем, даже отобрала у него паспорт.
Если Вам что-либо известно о местонахождении Семена Батыцкого, обратитесь по номеру 8-928-966-33-59 (Татьяна Нагорная) или 8-86354-9-97-36.