На Дону пропал страдающий деменцией пенсионер
В Батайске Ростовской области разыскивают без вести пропавшего 81-летнего мужчину, который страдает деменцией. Об этом сообщает издание Battime со слов дочери пожилого мужчины - Татьяны Нагорной.
Семен Батыцкий ушел из дома по адресу: улица Томская, 200 в шесть часов утра 19 августа. С тех пор о нем ничего не известно. Из-за болезни он может быть дезориентирован.
Татьяна Нагорная рассказала, что ее отец родился в Казахстане, но уже полвека как живет в Батайске.
- В последнее время он часто говорил, что хочет вернуться на родину. Нам пришлось спрятать его паспорт, - объяснила Татьяна. - Ночью в день исчезновения отец так и не лег, беспокойно ходил по дому. Когда мы уснули, взял вещи и просто ушел. До нас донесся стук калитки, но внимания мы на это не обратили. Его отсутствие заметили только утром.
Семен Батыцкий уходит из дома не в первый раз. Однажды его нашли в Койсуге.
В день исчезновения на нем были темно-серая ветровка, синяя футболка и черные брюки. На ногах - шлепки. Возможно, в кармане у него остался военный билет.
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