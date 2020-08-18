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На Дону пропал страдающий деменцией пенсионер

На Дону пропал страдающий деменцией пенсионер
В Батайске Ростовской области разыскивают без вести пропавшего 81-летнего мужчину, который страдает деменцией. Об этом сообщает издание Battime со слов дочери пожилого мужчины - Татьяны Нагорной.

Семен Батыцкий ушел из дома по адресу: улица Томская, 200 в шесть часов утра 19 августа. С тех пор о нем ничего не известно. Из-за болезни он может быть дезориентирован.

Татьяна Нагорная рассказала, что ее отец родился в Казахстане, но уже полвека как живет в Батайске.

- В последнее время он часто говорил, что хочет вернуться на родину. Нам пришлось спрятать его паспорт, - объяснила Татьяна. - Ночью в день исчезновения отец так и не лег, беспокойно ходил по дому. Когда мы уснули, взял вещи и просто ушел. До нас донесся стук калитки, но внимания мы на это не обратили. Его отсутствие заметили только утром.

Семен Батыцкий уходит из дома не в первый раз. Однажды его нашли в Койсуге.

В день исчезновения на нем были темно-серая ветровка, синяя футболка и черные брюки. На ногах - шлепки. Возможно, в кармане у него остался военный билет.

Если вы располагаете какой-либо информацией о Семене Батыцком, просьба сообщить по номерам: 8-928-966-33-59 (Татьяна) или 8 (86354) 9-97-36.

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