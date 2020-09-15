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В Батайске пострадавшая в ДТП женщина впала в кому

В Батайске пострадавшая в ДТП женщина впала в кому
В Батайске пострадавшая в аварии 61-летняя женщина впала в состояние комы. Об этом 17 сентября сообщил Battime.

По информации портала, правоохранители разыскивают автомобилиста, сбившего батайчанку. Водитель был предположительно на машине серебристого цвета одной из марок: «Лада Калина», «Лада Гранта», «Датсун Он До».

ДТП случилось на улице Ключевой в районе железнодорожного переезда БГЖТ. Вечером 13 сентября подвыпившая женщина шла по центру дороги. Неизвестный водитель на легковушке сбил батайчанку и скрылся с места происшествия. Проезжавшие мимо люди вызвали скорую, и пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в ЦГБ Батайска.

Женщину прооперировали и перевели в реанимацию. Из-за того, что пострадавшая находится в беcсознательном состоянии, поговорить с ней не удалось и узнать детали аварии.

Всех, кто стал очевидцем происшествия или владеет видео с регистратора, полиция просит сообщить об этом по телефонам: 8(86354)5-74-00 в дежурную часть ОМВД России по Батайску или 8(86354)5-66-60 в ОГИБДД ОМВД России по Батайску.

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