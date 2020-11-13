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В Батайске неизвестный водитель сбил пешехода на «зебре»

В Батайске неизвестный водитель сбил пешехода на «зебре»
В Батайске женщина на «зебре» попала под колеса авто. ДТП случилось 15 ноября около 22:30.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, неизвестный водитель ехал по улице Комсомольской. В районе дома № 197 на улице Луначарского он повернул налево, не уступив дорогу пешеходу-женщине, которая переходила проезжую часть на «зебре». Водитель сбил ее и скрылся с места преступления. Автомобиль нарушителя остается неустановленным.

- В результате аварии пострадавшая женщина с травмами попала в больницу, - сообщили в ведомстве.

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