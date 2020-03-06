В Батайске автоледи на «БМВ» врезалась в припаркованную машину, дорожный знак и опору ЛЭП



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В Батайске 31-летняя девушка протаранила припаркованную иномарку. ДТП произошло вечером 11 марта на улице Энгельса.



По предварительным данным, девушка-водитель «БМВ» врезалась в стоявший «Форд Фьюжен», а также в дорожный знак и опору линии электропередачи.

- От удара «Форд» отбросило на забор частного дома, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - В результате происшествия никто не пострадал.



По факту аварии проводится проверка.