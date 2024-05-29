В Азовском районе спасли 83-летнего пенсионера из глубокого колодца

Фото: МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Азовского района»

В Азовском районе спасли 83-летнего пенсионера, который упал в глубокий колодец. Это произошло 28 мая в селе Пешково.В тот день мужчина вышел на прогулку. Он оступился и упал в 10-метровый колодец. К счастью, он не потерял сознание и не получил серьёзных травм.Несколько часов пенсионер провёл в воде, температура которой была около шести градусов. Он звал на помощь. Его обнаружили местные жители и вызвали спасателей.- Оперативно прибыли на место происшествия. Подняли мужчину на поверхность и передали его бригаде скорой помощи, которая доставила пострадавшего в медицинское учреждение, — сообщили в МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Азовского района».