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В Азовском районе спасли 83-летнего пенсионера из глубокого колодца

В Азовском районе спасли 83-летнего пенсионера из глубокого колодца
В Азовском районе спасли 83-летнего пенсионера, который упал в глубокий колодец. Это произошло 28 мая в селе Пешково.

В тот день мужчина вышел на прогулку. Он оступился и упал в 10-метровый колодец. К счастью, он не потерял сознание и не получил серьёзных травм.

Несколько часов пенсионер провёл в воде, температура которой была около шести градусов. Он звал на помощь. Его обнаружили местные жители и вызвали спасателей.

- Оперативно прибыли на место происшествия. Подняли мужчину на поверхность и передали его бригаде скорой помощи, которая доставила пострадавшего в медицинское учреждение, — сообщили в МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Азовского района».
Фото: МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Азовского района»
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