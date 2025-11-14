Новости
В Азовском районе ребенок спалил балкон

В Азовском районе Ростовской области, в поселке Тимирязевском, произошел инцидент, в котором 9-летний ребенок спалил балкон. ЧП случилось 13 ноября.

В квартире двухэтажного дома находились трое несовершеннолетних без надзора взрослых. Один из ребят нашел источник огня и решил провести спонтанный эксперимент, затеяв поджог бумаги на балконе.

Листок моментально загорелся, вызвав испуг у юного экспериментатора. Он бросил бумагу и поспешно покинул помещение. Вернувшись, старший брат заметил признаки задымления и помог остальным детям эвакуироваться из жилища.

Обошлось без жертв. Соседи оперативно ликвидировали возгорание, сообщили в областном управлении МЧС.
Фото: МЧС РО
