В Азовском районе ребенок спалил балкон

Фото: МЧС РО

В Азовском районе Ростовской области, в поселке Тимирязевском, произошел инцидент, в котором 9-летний ребенок спалил балкон. ЧП случилось 13 ноября.В квартире двухэтажного дома находились трое несовершеннолетних без надзора взрослых. Один из ребят нашел источник огня и решил провести спонтанный эксперимент, затеяв поджог бумаги на балконе.Листок моментально загорелся, вызвав испуг у юного экспериментатора. Он бросил бумагу и поспешно покинул помещение. Вернувшись, старший брат заметил признаки задымления и помог остальным детям эвакуироваться из жилища.Обошлось без жертв. Соседи оперативно ликвидировали возгорание, сообщили в областном управлении МЧС.