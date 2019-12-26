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В Азове пенсионер сбил двух девушек на «зебре»

В Азове пенсионер сбил двух девушек на «зебре»
В Азове пенсионер сбил двух девушек на пешеходном переходе. Дорожно-транспортное происшествие случилось 27 декабря около семи часов вечера на улице Московской.

По предварительным данным, 70-летний мужчина на «Рено Логан» сбил двух 20-летних азовчанок в районе дома № 40. Пешеходы переходили проезжую часть по «зебре».

– В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали две 20-летние девушки. Их госпитализировали, – сообщили в пресс-службе ОГИБДД МО МВД России «Азовский».

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