В Азове 11 декабря столкнулись на перекрестке две легковушки

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В Азове Ростовской области столкнулись две легковушки. Авария случилась вечером 11 декабря.Авария произошла в приморском городе на перекрестке переулка Кошевого и улицы Мира. Автомобили марки «Лада Приора» и «Шевроле» не успели вовремя затормозить. Вероятно, что один из водителей не уступил дорогу другому. В результате чего произошло столкновение. Обе машины получили сильные механические повреждения. У отечественного авто сильно смяты капот и бампер. У иномарки искорежена левая сторона капота.К счастью, по данным Госавтоинспекции, водители автомобилей не пострадали.