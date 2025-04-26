В Аксае Ростовской области сгорел хозпостройка
В Аксае, в Ростовской области, 26 апреля произошел серьезный пожар. Возгорание хозяйственной постройки создало угрозу близлежащим жилым домам.
Днем местные жители улицы Чапаева заметили сильное пламя. Огонь быстро распространялся, приближаясь к частным домовладениям. Люди немедленно вызвали пожарную службу. На место оперативно прибыли спасательные подразделения.
Как прокомментировали в МБУ АР "УПЧС" пожар был потушен за 20 минут на участке площадью 50 квадратных метров.
В происшествии никто не пострадал.