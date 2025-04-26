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В Аксае Ростовской области сгорел хозпостройка

В Аксае Ростовской области сгорел хозпостройка
В Аксае, в Ростовской области, 26 апреля произошел серьезный пожар. Возгорание хозяйственной постройки создало угрозу близлежащим жилым домам.

Днем местные жители улицы Чапаева заметили сильное пламя. Огонь быстро распространялся, приближаясь к частным домовладениям. Люди немедленно вызвали пожарную службу. На место оперативно прибыли спасательные подразделения.

Как прокомментировали в МБУ АР "УПЧС" пожар был потушен за 20 минут на участке площадью 50 квадратных метров.

В происшествии никто не пострадал.
Фото:МБУ АР "УПЧС"
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