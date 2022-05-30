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В Аксае пьяный водитель автобуса устроил ДТП с участием восьми машин

В Аксае пьяный водитель автобуса устроил ДТП с участием восьми машин
В Аксае пьяный водитель автобуса врезался в восемь машин, стоящих в пробке. Авария произошла утром 1 июня на улице Гулаева.

Предварительно известно, что 49-летний водитель выпил и сел за руль. В пути он не успел притормозить перед колонной автомобилей, которые стояли в пробке. В итоге автобус протаранил восемь легковушек: «Ладу Ларгус», «Мазду 626», «БМВ х3», «Ладу Весту», «Рено Логан», «Ниссан Альмера», «Хендай Крета» и «ВАЗ-2110».

- В результате ДТП, по предварительной информации, травмы получил пассажир автомобиля «Лада Ларгус», - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Машины также получили механические повреждения.

Судя по фото, автобус сжал легковушки, словно консервную банку. Ремонт некоторых машин обойдется не в один десяток тысяч рублей.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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