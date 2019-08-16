В Абхазии во время отпуска утонула экс-чиновница из Ростовской области



Фото: s1.fotokto.ru

На одном из курортов Абхазии во время отдыха утонула бывшая сотрудница администрации Красного Сулина.



В отпуск в Закавказье девушка отправилась с друзьями. К сожалению, отдых закончился трагедией. Тело дончанки доставили в родной Красный Сулин. С ней простились на минувших выходных.



Несколько лет назад девушка работала в мэрии. В 2017 году она уволилась. Эту информацию подтвердили в городской администрации.