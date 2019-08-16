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В Абхазии во время отпуска утонула экс-чиновница из Ростовской области

В Абхазии во время отпуска утонула экс-чиновница из Ростовской области
Фото: s1.fotokto.ru
На одном из курортов Абхазии во время отдыха утонула бывшая сотрудница администрации Красного Сулина.

В отпуск в Закавказье девушка отправилась с друзьями. К сожалению, отдых закончился трагедией. Тело дончанки доставили в родной Красный Сулин. С ней простились на минувших выходных.

Несколько лет назад девушка работала в мэрии. В 2017 году она уволилась. Эту информацию подтвердили в городской администрации.

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