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Уроженец Ростовской области погиб в ДТП с участием грузовика с прицепом

Уроженец Ростовской области погиб в ДТП с участием грузовика с прицепом
Житель Каменского района Ростовской области попал в ДТП с участием грузовика. Авария случилась днем 26 марта на трассе Воронеж-Луганск.

По данным МВД по Воронежской области, 70-летний мужчина за рулем ВАЗ-21074 выехал на полосу встречного движения, где это запрещено. В результате аварийной ситуации он врезался в КамАЗ с прицепом, под управлением 43-летнего водителя.

В результате от полученых повреждений пожилой дончанин скончался до приезда скорой помощи.

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