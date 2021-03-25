Уроженец Ростовской области погиб в ДТП с участием грузовика с прицепом

Житель Каменского района Ростовской области попал в ДТП с участием грузовика. Авария случилась днем 26 марта на трассе Воронеж-Луганск.По данным МВД по Воронежской области, 70-летний мужчина за рулем ВАЗ-21074 выехал на полосу встречного движения, где это запрещено. В результате аварийной ситуации он врезался в КамАЗ с прицепом, под управлением 43-летнего водителя.В результате от полученых повреждений пожилой дончанин скончался до приезда скорой помощи.