На трассе Волгоград-Каменск произошло смертельное ДТП с участием грузовика
Фото: local.yandex.ru
На трассе в Волгоградской области 27 июля произошло смертельное ДТП. Утром примерно в 7:30 легковушка влетела в грузовой автомобиль, двигающийся по встречной полосе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Как стало известно, 39-летний водитель «Лады Калина» ехал из Ростова-на-Дону в сторону Волгограда по трассе «Волгоград-Каменск-Шахтинский». На 47 километре автодороги случилась авария.
- Мужчина не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем «КАМАЗ» под управлением 39-летнего водителя, - отметили в ведомстве.
В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте.