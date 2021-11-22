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Уроженец Ростовской области напал с кулаками на женщину в Севастополе

Уроженец Ростовской области напал с кулаками на женщину в Севастополе
В Севастополе задержали уроженца донского региона, напавшего на 44-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Севастополю 23 ноября.

Происшествие случилось еще в апреле, но задержать предполагаемого злоумышленника удалось только в сентябре. Вместе со своим 70-летним товарщием парень приехал на заработки. Пенсионер рассказал, что в Севастополе у него живет возлюбленная, которую он хочет проверить на верность. Молодой человек решил помочь старшему товарищу.

Накинув маску на лицо, он подкараулил ее, нанес несколько ударов, после чего выхватил телефон и сбежал. Расследование уголовного дела о разбое уже завершено.

- Также выделены материалы проверки и переданы в соответствующие органы для проведения проверки возможного нарушения неприкосновенности частной жизни, - сообщили в ведомстве.

Если вину ростовчанина удастся доказать в суде, ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Фото: rsport.ria.ru.
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