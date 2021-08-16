Труп пропавшего на Западном ростовчанина нашли возле его дома
Мертвым найден ростовчанин, пропавший 15 августа на улице Зорге. Юрий Мухортов умер своей смертью во дворе дома, в котором жил.
О смерти пожилого мужчины сообщили волонтеры, которые занимались его поиском. Выяснилось, что мужчина скончался еще в день исчезновения, хотя стало об этом известно только спустя несколько суток. Да и исчезновением это трудно назвать. Ведь тело Юрия Мухортова было найдено недалеко от дома, где он жил.
Как сообщает портал DonDay.ru, мужчина умер своей смертью. Следов насилия на теле обнаружено не было. Вероятно, возраст и сопутствующие заболевания стали причиной скоропостижной смерти ростовчанина.