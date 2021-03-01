Пропавший на Дону 38-летний мужчина найден мертвым
Пропавший в Ростовской области мужчина найден мертвым. Тело Андрея Попова из Семикаракорска нашли 2 марта, сообщает портал DonDay.ru.
По предварительным данным, на теле 38-летнего мужчины нет признаков насилия. Труп был найден в городе, где он пропал. Известно, что Андрей вел асоциальный образ жизни и принимал запретные вещества. Однако точная причина смерти станет известна после экспертизы.
Напомним, мужчина пропал в январе. Розыском пропавшего занимались полиция, а также волонтеры.