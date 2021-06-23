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Труп экс-адвоката годами разлагался в одной из квартир Ростова

Труп экс-адвоката годами разлагался в одной из квартир Ростова
В одной из квартир Ростова обнаружили мумифицированное тело бывшего адвоката. Труп 45-летнего мужчины нашли в Кировском районе 23 июня.

Как сообщил DonDay.ru, тело пролежало в квартире не один год. Окна и двери жилища были закрыты. Почему мужчину никто не искал все это время, неизвестно.

Раньше умерший был правозащитником. Его адвокатский статус прекращен несколько лет назад.

По информации СУ СКР по Ростовской области, по факту обнаружения тела СУ СК России проводит процессуальную проверку. Чтобы установить причины и время наступления смерти, проводят судебно-медицинскую экспертизу.

Фото: Плохие новости.

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