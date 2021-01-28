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Судмедэкспертом оказался стрелявший в ростовчанина медик

Судмедэкспертом оказался стрелявший в ростовчанина медик
Медиком, стрелявшим в мужчину в Ростове, оказался судмедэксперт. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, инцидент произошел 27 января на улице Крупской. Между медиком и местным жителем возник конфликт, в результате которого ростовчанина ранили из пистолета. Изначально была версия, что нападавшим был врач скорой помощи, однако позже выяснились другие обстоятельства.

Как сообщили в администрации города, стрелявший не является работником ни одного из медицинских учреждений донской столицы, в том числе скорой помощи. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. О состоянии пострадавшего мужчины ничего не известно.

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