Судмедэкспертом оказался стрелявший в ростовчанина медик

Медиком, стрелявшим в мужчину в Ростове, оказался судмедэксперт. Об этом сообщает ТАСС.Напомним, инцидент произошел 27 января на улице Крупской. Между медиком и местным жителем возник конфликт, в результате которого ростовчанина ранили из пистолета. Изначально была версия, что нападавшим был врач скорой помощи, однако позже выяснились другие обстоятельства.Как сообщили в администрации города, стрелявший не является работником ни одного из медицинских учреждений донской столицы, в том числе скорой помощи. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. О состоянии пострадавшего мужчины ничего не известно.