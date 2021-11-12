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В Ростове на детской площадке умер восьмилетний мальчик

В Ростове на детской площадке умер восьмилетний мальчик
В Ростове на детской площадке умер восьмилетний мальчик. Трагедия случилась на Сельмаше. Тело ребенка нашли утром 15 ноября.

В районе дома № 31 на улице Селиванова прохожая увидела, как мальчик лежал без сознания. Женщина вызвала бригаду скорой помощи, однако ребенок скончался до прибытия медиков.

Как сообщил источник DonDay.ru, накануне смерти у мальчика была высокая температура.

На месте трагедии работает следователь. Причины и обстоятельства случившегося выясняют.
Фото: snews.ru.
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