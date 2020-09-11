Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

При пожаре на центральном рынке в Шахтах пострадал один человек

При пожаре на центральном рынке в Шахтах пострадал один человек
В Шахтах при пожаре на центральном рынке пострадал торговец.

По словам заместителя начальника третьего пожарно-спасательного отряда подполковника Черновалова, мужчина пытался вытащить товар из полыхающего павильона. Он полез в огонь и в результате получил ожоги. В травматологии пострадавшему оказали первую медицинскую помощь, однако на дальнейшую госпитализацию он не согласился.

Напомним, пламя на рынке вспыхнуло около 16 часов. Людей из торговых точек эвакуировали. Некоторые из них успели схватить часть имущества с собой, других вывели на безопасную от огня территорию без вещей. Пожару был присвоен третий ранг сложности. Его потушили спустя полтора часа на площади 900 квадратных метров.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.