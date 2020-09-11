При пожаре на центральном рынке в Шахтах пострадал один человек

В Шахтах при пожаре на центральном рынке пострадал торговец.По словам заместителя начальника третьего пожарно-спасательного отряда подполковника Черновалова, мужчина пытался вытащить товар из полыхающего павильона. Он полез в огонь и в результате получил ожоги. В травматологии пострадавшему оказали первую медицинскую помощь, однако на дальнейшую госпитализацию он не согласился.Напомним, пламя на рынке вспыхнуло около 16 часов. Людей из торговых точек эвакуировали. Некоторые из них успели схватить часть имущества с собой, других вывели на безопасную от огня территорию без вещей. Пожару был присвоен третий ранг сложности. Его потушили спустя полтора часа на площади 900 квадратных метров.