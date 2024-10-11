Спасателей из Ростова направили в Феодосию для тушения пожара на нефтебазе

Фото: Администрация Ростова

Двух спасателей от управления ГО и ЧС Ростова направили тушить пожар на нефтебазу в Республике Крым. Сотрудники отправились в Феодосию ночью 9 октября. На месте ЧП они занимаются охлаждением резервуара с топливом.Пожар на «Морском нефтяном терминале» в Феодосии вспыхнул 7 октября. Огонь охватил более 2,5 тысяч квадратных метров. В городе объявили режим техногенной ЧС.Десятки домов остались без света и водоснабжения. Более тысячи жителей Феодосии эвакуировали. Для людей организовали три пункта временного размещения.Нефтебаза полыхает пятый день. Спасатели продолжают бороться со стихией.