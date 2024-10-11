Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Спасателей из Ростова направили в Феодосию для тушения пожара на нефтебазе

Спасателей из Ростова направили в Феодосию для тушения пожара на нефтебазе
Двух спасателей от управления ГО и ЧС Ростова направили тушить пожар на нефтебазу в Республике Крым. Сотрудники отправились в Феодосию ночью 9 октября. На месте ЧП они занимаются охлаждением резервуара с топливом.

Пожар на «Морском нефтяном терминале» в Феодосии вспыхнул 7 октября. Огонь охватил более 2,5 тысяч квадратных метров. В городе объявили режим техногенной ЧС.

Десятки домов остались без света и водоснабжения. Более тысячи жителей Феодосии эвакуировали. Для людей организовали три пункта временного размещения.

Нефтебаза полыхает пятый день. Спасатели продолжают бороться со стихией.
Фото: Администрация Ростова
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.