Самым богатым депутатом Госдумы от Ростовской области стал бывший мэр Чернышев
Бывший мэр Ростова-на-Дону оказался самым богатым среди депутатов Государственной Думы от Ростовской области. Михаил Чернышев отчитался о своих доходах за 2020 год.
В прошлом году Чернышев заработал чуть более 13 миллионов рублей и вернул свой статус самого богатого чиновника в Госдуме от Ростовской области. В 2019-м он был на второй строчке с доходом в 11,2 миллиона. Тогда на первом месте был Алексей Кобилев. В 2020 году чиновники поменялись местами. Сейчас Кобилев и его доход в 11,1 миллиона рублей находятся на второй строчке. Третье место - у Сергея Иванова. Его доход составил чуть более шести миллионов за минувший год.
Любопытно, что Чернышев увеличил свой доход, не продав ни квадратного метра своего имущества. Он по-прежнему владеет несколькими земельными участками общей площадью больше одной тысячи квадратных метров, жилым домом площадью 771 квадратный метр, двумя квартирами общей площадью около 300 квадратных метров, садовым домом, гаражом, местом на парковке и двумя нежилыми помещениями. Ездит Чернышев на Porsche Cayenne S, «ГАЗ-21» и мотороллере Yamaha YFA-125.
Пока Чернышев находится на пьедестале самых богатых чиновников Госдумы от донского региона, его дочь Ольга не может расплатиться со своими бывшими партнерами по бизнесу. Она является обвиняемой по делу в преднамеренном банкротстве и может сесть за решетку на несколько лет.